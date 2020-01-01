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К НАМ НА ПЕРВУЮ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Для нас нет нерешаемых задач.
20 %
экономии
min
решим любой ваш вопрос
12
лет опыта
10 %
скидки для постоянных клиентов
от
20
% экономии
решим любой ваш вопрос
12
лет опыта

Также наша компания предоставляет первую консультацию бесплатно, скидки постоянным клиентам и бонусы партнерам.

О НАС
Наши услуги минимум на 20% дешевле, чем у конкурентов
20 %
экономии
решим любой ваш вопрос
12
лет опыта
Также наша компания предоставляет первую консультацию бесплатно, скидки постоянным клиентам и бонусы партнерам.
Мы хорошо умеем
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Многолетний опыт в области права
Экономические показатели наших клиентов и партнеров во время нашего сотрудничества вырастают минимум на 25%
25
% увеличения ваших экономических показателей

У нашей команды многолетний опыт работы в различных государственных органах власти и крупнейших коммерческих компаниях.

Мы добились улучшения качества жизни потребителей, снижения затрат на получение услуг, минимизации затраченного времени на реализацию поставленных задач и увеличения экономических показателей наших клиентов и партнеров.

Большинство из продуктов и услуг компании Legal Pro Service являются уникальными в связи с их модернизацией, комплексным подходом и осуществлением цифровизации всех бизнес процессов и продуктов.

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И МЫ ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Наш офис находится по адресу:
Город Москва, улица Машкова, дом 2/13, строение 1, офис 7
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Контакты
  • +7 499 719 78 77
  • +7-909-166-55-77
  • Whats App +7-968-355-80-89
  • info@legalproservice.ru
  • Адрес: Город Москва, улица Машкова, дом 2/13, строение 1, офис 7
  • Время работы: 9:00-19:00
О нас
Услуги
Реквизиты расчетного счета компании
Организация: ООО "ЛЕГАЛ ПРО СЕРВИС"
ИНН: 9701163105
КПП: 770101001
ОГРН/ОГРНИП: 1207700371450

Счёт: 40702810238000016876
БИК: 044525225
Наименование Банка: ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810400000000225